Bergama'da Engelliler haftasında anlamlı sergi - Son Dakika

Bergama'da Engelliler haftasında anlamlı sergi

Bergama\'da Engelliler haftasında anlamlı sergi
Son Güncelleme: 11.05.2022 18:27

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi'nin düzenlediği "Engelle Mücadelede Kahraman Kadınlar" konulu karma serginin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Koştu, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmeyi, onların aileleriyle birlikte mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "JALE GÜNGÜL GÜLSÜN VE MEZİYET GÜRGİT'İ RAHMETLE ANIYORUM"

Kültür merkezi fuaye alanında açılışı yapılan sergide Engelliler Haftası münasebetiyle engellilerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çeken ve farkındalık çalışmalarının önemine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptıkları her bir anlamlı çalışma ile Bergama'nın gönlüne taht kuran Jale Güngül Gülsün ve Meziyet Gürgit'i rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Başkan Koştu yaptığı konuşmasında; "Rahmetli Jale Güngül Gülsün ve Meziyet Gürgit, amansız hastalıkları nedeniyle ne yazık ki aramızdan erken ayrılan iki çok kıymetli isim. Fakat onlar, yaptıklarıyla, kazandırdıklarıyla birçok insanın gönüllerinde taht kurdu.Bu nedenle bu gün olduğu gibi her zaman hatırlanacaklar. Bu çok özel iki isim, Bergama'daki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata katılmaları yönünde çok büyük çaba gösterdiler. Maddi – manevi pek çok fedakarlıkta bulundular. Karşılıksız emek vermekten çekinmediler. Bizlere düşen, onları her fırsatta saygıyla anarken, verdikleri emeklerin onlardan sonra da karşılık bulmasını sağlamak. Çok değerli çalışmalarda bulunan her iki ismi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Bergama'da Engelliler haftasında anlamlı sergi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergama'da Engelliler haftasında anlamlı sergi - Son Dakika
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