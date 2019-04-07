Son Dakika Haberleri: Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

59 dakika önce

İZMİR'de, AK Parti'li Hakan Koştu'nun seçimi kazandığı Bergama ilçesindeki geçersiz oyların sayımına yönelik CHP tarafından yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi.

Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
İZMİR'de, AK Parti'li Hakan Koştu'nun seçimi kazandığı Bergama ilçesindeki geçersiz oyların sayımına yönelik CHP tarafından yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi. CHP'nin, ardından İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz ise kabul edildi. Buna göre, ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı yapılacak.

İzmir'in Bergama ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Hakan Koştu, 33 bin 406 oy oranı alarak, yüzde 48,79 oy oranıyla  belediye başkanlığına seçildi. CHP'li İdris Yavuzyılmaz da 32 bin 874 oy alarak, yüzde 48,01 oy oranı elde etti. CHP tarafından geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi. CHP'nin bu itirazı reddedildi. Bunun üzerine CHP, İl Seçim Kurulu'na da başvurdu. İl Seçim Kurulu'nca 220 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. İl Seçim Kurulu kararında, ilçe birleştirme tutanağında geçersiz veya hesaba katılmayan oy sayısının az olduğuna dikkat çekilerek, "Seçim sonuçlarına itiraz eden parti ile en yüksek oyu alan parti arasındaki fark 532. Dolaysıyla oy farkının az olmasının seçim sonuçlarını değiştirebileceği ihtimali göz önüne alınarak, geçersiz oyların sayımına karar verildi" denildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:57:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]