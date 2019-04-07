Son Dakika Haberleri: Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

1 saat önce

İzmir İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine, Bergama'da 220 sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Bergama'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
İzmir İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine, Bergama'da 220 sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde toplamda 220 sandıkta belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği geçersiz oylarının yeniden sayılması yönünde itiraz etti. İtirazın reddedilmesinin ardından Canbaz, konuyu İzmir İl Seçim kuruluna taşıdı.

İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, toplam 220 sandıktaki belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği geçersiz oylarının yeniden sayılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulu, söz konusu sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayımına başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Dikili ilçesinde AK Parti 33 bin 406, CHP ise 32 bin 874 oy almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:17 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Bergama, Politika
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