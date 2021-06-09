Bergama'da güneş enerjisi santrali inşasına başlandı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, santral Sarıcalar Mahallesi'nde 20 bin metrekare alan üzerine kuruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Koştu, santralde yılda 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretileceğini belirtti.

Projenin ihale bedelinin 7 milyon 650 bin lira olduğunu aktaran Belediye Başkanı Koştu, şu an topraklama hatlarının tamamlandığını, çelik konstrüksiyonların montajının ardından güneş panellerinin yerleştirileceğini ifade etti.