Bergama'da Güvenli İnternet Konferansı

İzmir'in Bergama ilçesinde çocuklar için "Güvenli İnternet Kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

İzmir'in Bergama ilçesinde çocuklar için "Güvenli İnternet Kullanımı" konulu konferans düzenlendi.



Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim veren öğrencilere yönelik hazırlanan "Güvenli İnternet Kullamını" konferansa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İzmir Bölge Müdürü Levent Ardıç, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





Programda sunum yapan BTK Müdür Yardımcısı Hasan Ovak, internet kullanımı ile ilgili gizlilik ayarları ve kişisel bilgilerin korunmasının önemine değindi.



İnternet kullanımında en büyük sorunun siber zorbalık olduğunu dile getiren Ovak, "Çocuklar kişisel bilgilerini açıkça paylaşırken bu paylaşımların başkaları tarafından kötü amaçlı kullanılacağını unutmamalı. Paylaşılan fotoğraf ve bilgilerin aleyhine kullanılma durumu söz konusu oluyor. Tehdit amaçlı kullanılabiliyor. Bu konuda çocukları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Ovak, internet bağımlılığından kurtarmak için çocukları spor, resim, müzik gibi sosyal aktivitelere yönlendirmek gerektiğini belirtti.





Konferansta öğrencilere, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik broşür dağıtıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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