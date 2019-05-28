Bergama'da hafif ticari araç kamyona çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:05 Kaynak: AA
'in Bergama
ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bergama- Dikili
yolunda Y.A'nın kullandığı 10 BCZ 70 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak K.M. yönetimindeki 17 KN 747 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kaza sonrası yaralanan Y.A. Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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