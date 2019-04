Bergama'da Hakan Koştu Göreve Başladı

Cumhur İttifakı adayı olarak Bergama Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu , düzenlenen törenlerle mazbatasını alıp göreve başladı.Resmi olmayan sonuçlara göre Bergama Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Hakan Koştu, Bergama Hükümet Konağı'nda bulunan Bergama İlçe Seçim Kurulu'na giderek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Emrah Sarıkaya 'dan mazbatasını aldı. Koştu, Bergama Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle ise görevi CHP 'li Belediye Başkanı Mehmet Gönenç 'ten teslim aldı.Görevi devreden Mehmet Gönenç, "Demokrasinin bir gereği olarak seçimlere girdik ve demokratik kuralar içerisinde Bergama kimsenin birbirini kırmadığı üzmediği siyasi nezaket içerisinde bir seçimi geride bıraktı. Her seçimin olduğu gibi bu seçiminde bir galibi olacaktı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Koştu seçimleri galibiyetle tamamladı. Ben hem Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine hem de Hakan Koştu'ya başarılar diliyorum ve kutluyorum" dedi.Yeni başkan Hakan Koştu da, "Son 5 yıl boyunca bu salonda meclis üyeliği görevini yürüttüm. Bu mecliste her şey oy birliği ile nezaket kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Tabi siyasetin doğası gereği fikir ayrılıklarımız olabilir; fakat bundan önce nasıl her şey belirli saygı ve nezaket çerçevesinde gerçekleştiyse bundan sonra da aynısı olacak. Bu bir sandık yarışıdır ve sandıktan çıkan sonuç her zaman baş tacı olmuştur. Bundan sonraki süreç Bergama için hizmet etmektir. Bundan önceki belediye başkanlarımızın da bu Bergama'ya az ya da çok demeden hizmet etmişliği olmuştur. Mehmet Gönenç'e de son on yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki amacımız; Bergama'da hizmet çıtasını yükseltmek ve Bergama'nın ismine yakışır hizmetleri kazandırmak olacak. 103 bin nüfuslu bir ilçenin Belediye başkanı olarak belediye meclis üyelerimizle birlikte yedi gün yirmi dört saat esasına dayanan bir anlayışla bu kente hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.Törenin sonunda Başkan Hakan Koştu, Gönenç'e hizmetlerinden dolayı çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Gönenç'te yeni Başkan Koştu'ya belediye başkanlığı mührünü takdim ederek başarılar diledi.Devir törenine; AK Parti İzmir Necip Nasır , AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali Sürekli , AK partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, AK parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR