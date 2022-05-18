Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı - Son Dakika
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Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı

18.05.2022 19:41

Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası Çamavlu Merasında otlatma sezonu, düzenlenen törenle açıldı.

Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası Çamavlu Merasında otlatma sezonu, düzenlenen törenle açıldı.

Bergama Kozak Yaylasında bulunan Çamavlu Merasında otlatma sezonu, düzenlenen törenle açıldı. Çamavlu Mahallesinde şenlik havasında gerçekleştirilen törene İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, muhtarlar, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasında 6 yıl önce başlayan Çamavlu Mera Projesi'ne devam ve destek sözü açıklamasında bulunan Hamza Dağ, "2016 yılında başlayan ve altı yıldır devam eden Çamavlu Mera Projesini yine devam ettireceğiz. Mahallemizdeki hayvan varlığı sayısı 2 bin 500. İnşallah önümüzdeki yıl geldiğimizde bu sayının 5 bin olduğunu duymak bizi de mutlu ve memnun edecektir" dedi.

3 yıldır Bergama'da hizmet ürettiklerine vurgu yapan Dağ, "Belediye Başkanımız Hakan Koştu çalışmaya devam ediyor. Daha önceden müjdesini verdiğimiz onay süreçlerini geçen serbest bölgede hızla o bölgenin çevrelemesi yapılıyor. Allah'ın izni ile en yakın zamanda fabrikaların yapılmaya başlandığını göreceğiz. Onlarca fabrika kurulmuş olacak. Bu fabrikalar ihracat yapan fabrikalar halini alacak. Bölgemize sağlayacağı en büyük katkıda istihdam alanında olacak" diye konuştu.

Tören öncesi heyet halinde Bergama Çevre Yolunda yapılan çalışmaları incelediklerini söyleyen Dağ, "Altyapı çalışmaları büyük oranda bitmiş vaziyette. Yolun sanat yapıları ve istinat duvarları bitmiş vaziyette. Asfaltlama çalışmasına başlanması gerekiyor. Buradan da Bergama Çevre Yolu ile ilgili müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah 2022 yılı sonu itibariyle Bergama Çevre Yolunu hizmete açmış olacağız" dedi.

"Daha iyisini yapmak durumundayız"

Türkiye için verdiği rakamları Avrupa Birliği ile de karşılaştıran Hamza Dağ, "Büyükbaş hayvan sayısı AB'nin tamamında 40 milyon civarında. Bu rakamın en çoğu 17 milyon ile Fransa'da bunuyor. Ülkemizde ise 18 milyon büyükbaş hayvan sayısı var. Küçükbaş hayvan sayısında da Avrupa'da en yakın İspanya'nın 3 misli bir hayvan varlığı ülkemizde bulunuyor. Daha iyisini yapmak durumundayız. Çünkü özellikle pandemi, kuraklık ve Ukrayna- Rusya savaşı bize gösterdi ki; 'Dünyanın bir yerinde buğday, arpa, et var alırız' demek artık bugün çok kolay değil. Bundan sonrada kolay olmayacak. Yani 'Çok param var. Gıda sorunu yaşamam' diyenler bizim yıllarca bu alanda yapmış olduğumuz desteklerin ne anlama geldiğini şimdi daha iyi anladılar. Tarımın üretimle alakalı verileri sürekli büyüdüğü gibi aynı zamanda neredeyse her alanla alakalı desteklerimiz devam ediyor. Bugün Türkiye tarımda yüzde 136 fazla veren bir konumdadır. Bu veriler AB'de yüzde 88, ABD'de yüzde 78, Çin'de ise yüzde 47 civarında. Bizim bu alandaki varlığımızı daha da artıracak çalışmalarımızı fazlasıyla yapmamız lazım" diye konuştu.

Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da şenlik havasında gerçekleştirilen Çamavlu Merası Törenine katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, otlatma sezonu açılışının bölgedeki hayvancılığın gelişimi için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve hayvanlar meraya salındı.

Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı
Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı
Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı
Bergama'da hayvan otlatma sezonu açıldı
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Kaynak: İHA

Kozak Yaylası, Hisarcık, Bergama, İzmir, Genel, Son Dakika

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