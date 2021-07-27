Bergama'da imzalar sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetim ve teknik direktörünü belirledikten sonra transfer harekatına başlayan Bergama Belediyespor, Altay'dan genç orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir'i kiraladı. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu yine 3'üncü Lig'de Fethiyespor'da kiralık olarak geçirdi. Daha önce 2'nci Lig'de Mamak FK'da da kiralık oynayan Murat Berkan, geçen sezon Fethiye'de 9 lig maçında görev yaptı.