Bergama'da kabus sürüyor

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Alanya Kestelspor mağlubiyetinin ardından deplasmanda Düzcespor'a tek golle boyun eğen Bergama Belediyespor , son 2 haftaya diken üstünde girdi. Düşme hattındaki Sultanbeyli Belediyespor'un 2 puan üzerinde 12'nci sırada yer alan 35 puanlı kırmızı-lacivertliler, en kritik maçlarında Play-Off iddiasını kaybeden 52 Orduspor 'u konuk edip, direkt rakibi Sultanbeyli'ye konuk olacak. İzmir ekibi en az 4 puan alıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

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