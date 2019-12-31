Bergama'da kaçak şarap operasyonu - Son Dakika
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Bergama'da kaçak şarap operasyonu

9 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak şarap üretimi yapan adrese yönelik baskında çok sayıda kaçak şarap ele geçirdi.

Bergama'da kaçak şarap operasyonu, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak şarap üretimi yapan adrese yönelik baskında çok sayıda kaçak şarap ele geçirdi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, halk sağlığının korunması, sahte alkol ve tütün mamullerinin tüketiminden dolayı oluşabilecek zararların önlenmesi amacıyla etkin bir şekilde mücadeleye devam ediyor.


Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Bergama 12. JASAT timi ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Aziziye Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö isimli şahsın kaçak şarap üretip sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış; 66 adet 750 ml, 16 adet 1500 ml ve 86 adet 1000 ml olmak üzere toplamda 168 şişe içerisinde 159.5 litre farklı markalara ait eski şişelere doldurulmuş bandrolsüz şarap ele geçirildi.


Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:08 Kaynak: İHA
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