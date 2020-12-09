Bergama'da kestane hasadı sona erdi - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde kestane üreticileri hasat çalışmalarını tamamladı.

Kestane üreticisi Hafize Güler, Madra Dağı eteklerindeki mahallenin önemli gelir kaynaklarından birisinin kestane olduğunu belirtti.

Bölgede üretilen kestanelerin son derece lezzetli olduğunu kaydeden Güler, kestanenin büyüklüğü ile de tüccarların ilgi odağı olduğunu belirtti.

Güler, "Yeni sezon mahsullerimizi topladık. Bazı üreticilerimiz kestanelerinin bir kısmını İstanbul'dan gelen tüccar ve kebapçılara kilosunu 17-18 liradan sattı. Bazı üreticiler ise bizden 18 liraya alınan kestanenin İstanbul'da 80-100 liradan satıldığını öğrenince ürününü daha yüksek fiyata satmak için bekletiyor." dedi.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, Hacılar Mahallesi'nde bu yıl 10 ton civarı kestane üretimi gerçekleştiğini söyledi.