Son Dakika Haberleri: Bergama'da markette yangın çıktı
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Bergama'da markette yangın çıktı

1 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.

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İzmir'in Bergama ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir markette klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Sebze ve meyve reyonundaki yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
Markette hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:43 Kaynak: AA
Zafer Mahallesi, İzmir, Bergama, Güncel
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