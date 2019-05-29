Bergama'da markette yangın çıktı
1 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:43 Kaynak: AA
'in Bergama
ilçesinde bir markette çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi
'ndeki bir markette klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Sebze ve meyve reyonundaki yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
Markette hasar oluştu.
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