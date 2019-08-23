Bergama'da orman yangını
15 dakika önce
İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:08 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bergama
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Bugün saat 18.30 sıralarında, Bergama'nın kırsal Poyracık
Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter ve 8 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
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