Son Dakika Haberleri: Bergama'da orman yangını (2)
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Bergama'da orman yangını (2)

49 dakika önce

KONTROL ALTINA ALDIİzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bergama'da orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALDI
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),


Poyracık, Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:20 Kaynak: DHA
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