Bergama'da orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALDIİzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:20 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALDI
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),
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