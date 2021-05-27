Bergama'da ortaokul öğrencileri 'eTwinning' projesi ile dijital yolculuğa çıktı - Son Dakika

Bergama'da 80. Yıl Bergama Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, eTwinning projesi ile farklı kültürleri tanıdı.

Okulun matematik öğretmeni Merve Elmacı'nın kuruculuğunu üstlendiği eTwinning projesi kapsamında 4 aylık çalışmanın sonuna gelindi.

Türkiye'nin yedi bölgesiyle Azerbaycan, Romanya ve Polonya'dan katılan öğrenciler kültürler arası etkileşim yaşamak için çevrim içi olarak bir araya geldi.

Uzaktan eğitim sürecinde şehirleri ve ülkeleri tanıma fırsatı bulamayan öğrencilerin web 2.0 araçlarını kullanarak ülkelerin kültürleri hakkında genel hatlarıyla bilgi sahibi olmalarının hedeflendiği proje ile öğrencilerin yabancı dil yeterliliklerinin artırılması da bekleniyor.