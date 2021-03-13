Bergama'da Oryantiring 2. kademe şampiyonası gece yarışı ile başladı

Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel 2. kademe Oryantiring Yarışması'nın startı Cumhuriyet Meydanı'nda verildi.

İzmir'de Bergama Şehit J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel 2. kademe Oryantiring Yarışmasının startı Cumhuriyet Meydanı'nda verildi. Tarihle iç içe yaşan kadim şehir Bergama merkezinde sprint gece yarışı gerçekleştirilip, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Başkan Koştu, "Hedefimiz, tarihle iç içe yaşayan UNESCO Dünya Mirası şehrimizi tüm dünya da doğa sporlarının aranan merkezi haline getirmek. Bergama'mızın bu potansiyelini ortaya çıkarmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İZMİR