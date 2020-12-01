Bergama'da pozitif vakalar artıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bergama Belediyespor, liglerdeki birçok takım gibi koronavirüs şokuyla sarsılıyor. Geçen hafta 4 oyuncusu koronavirüse yakalanan kırmızı-lacivertli takıma uygulanan son testin ardından 13 futbolcuda daha pozitif vakaya rastlandı. Toplam 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Bergama'da ligde perşembe günü deplasmanda oynanması gereken Karbel Karaköprü Belediyespor maçı öncesi yaşanan bu gelişme üzerine müsabakanın ertelenmesi gündeme geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.