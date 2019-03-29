Son Dakika Haberleri: Bergama'da Sahte Bandrollü Gübre Ele Geçirildi

Bergama'da Sahte Bandrollü Gübre Ele Geçirildi

1 saat önce

Bergama'da sahte bandrollü gübre üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı.

Bergama'da Sahte Bandrollü Gübre Ele Geçirildi, System.String[]
Bergama'da sahte bandrollü gübre üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, sahte bandrollü gübre üretildiği ve gizli olarak satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Bergama ilçesi Fatih Mahallesi Bağlar mevkiinde bir depoya düzenledikleri operasyonda, sahte bandrollü gübre ürettiği ve sattığı iddia edilen K.B'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 26 çuval 50 kilogramlık sahte bandrollü gübre ele geçirildi.

Şüpheli K.B. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Bergama, Güncel
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