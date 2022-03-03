Bergama'da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak - Son Dakika
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Bergama'da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak

03.03.2022 08:48
Bergama'da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak

Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSBİ) meslek lisesi kurulması için protokol imzalandı.

Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSBİ) meslek lisesi kurulması için protokol imzalandı.

Protokol, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ile BOSBİ'nin Müteşebbis Heyeti Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek ile Başkan Vekili Fikret Ürper tarafından valilik makamında imzalandı.

AA muhabirine açıklama yapan BERTO Başkanı ve BOSBİ Başkan Vekili Fikret Ürper, TOBB desteğiyle kurulacak lisenin bölgede yakın gelecekte doğacak istihdam açığını gidereceğini ifade etti.

Ürper, protokolle 20 bin metrekare arsanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edileceğini, burada TOBB desteğiyle 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılacağını aktardı.

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Organize Sanayi Bölgesi, milli eğitim bakanlığı, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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