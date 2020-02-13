Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (3) - Son Dakika

Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (3)

6 saat önce

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞİzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerinin taşındığı minibüsün TIR'la çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren 4 kişiden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33), 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.

Bergama'da servis aracı ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı (3), System.String[]

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerinin taşındığı minibüsün TIR'la çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren 4 kişiden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33), 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.

Servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51) ve İsmail Ökemen (63) ile Emre Parmaksız'ın cenazelerini almaya gelen yakınları, gözyaşı döktü. Kazada yaralanan altın madeni işçisi Önder Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu, helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'İŞİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUK'

Öte yandan altın madeni işletmesinde çalışan işçilerden Raşit Uymaz, "Biz gündüz vardiyasında çalışıyorduk, kaza yapan minibüsteki arkadaşlarımız da gece vardiyasından çıkmışlardı. Biz işe başladık, yarım saat sonra böyle bir olayın olduğu haberi geldi. Hepimiz şok olduk ve işi bırakıp yardıma koştuk" diye konuştu.

İşçi Ramazan Karakoyun da "Kozak Yaylası yolu tehlikeli, bizler de oradan geçerken hep tedirgin oluyoruz. Haberi alır almaz, işimizi gücümüzü bıraktık, hastaneye geldik. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, şok olmuş durumdayız" dedi.

Davut CAN/İZMİR,


Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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