Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek - Son Dakika
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Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek

09.06.2022 14:43

İzmir'in Bergama ilçesinde 1 yaşındaki SMA hastası Kaan Efe Şanal'in tedavi masrafları için Valilik onayıyla açılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen bir grup çocuk, evlerinin önüne satış tezgahı açtı.

İzmir'in Bergama ilçesinde 1 yaşındaki SMA hastası Kaan Efe Şanal'in tedavi masrafları için Valilik onayıyla açılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen bir grup çocuk, evlerinin önüne satış tezgahı açtı.

Fatih Mahallesi'nde ailelerinin yardımıyla evlerinin önündeki kaldırıma tezgah kuran çocuklar, okudukları kitapları, oyuncaklarını, yaptıkları takıları satarak kampanyaya bağışlıyor.

9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Belinay Kızıl, topladıkları paraları öğretmenleri aracılığıyla bağış kampanyasına yatırdıklarını, ürünler satılınca mutlu olduklarını söyledi.

8 yaşındaki Uraz Ergüder de "Ödevlerimi yaptığımda hemen geliyorum. Tezgahı açtıklarında ben de yardım ediyorum. Para verdiklerinde çok mutlu oluyorum. Ablalara gönlünüzden ne koparsa diyoruz. Şu ana kadar 500 lira para topladık." dedi.

9 yaşındaki Zeynep İşler ise Kaan Efe'nin sağlığına kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Velilerden Nazan Ergüder, çocukların kampanyasını desteklediklerini belirterek, "Her gün akşamüzeri oyun oynarken, oyunlarının arasında Kaan Efe için satışlar yapıyorlar. İnşallah Kaan Efe de en kısa sürede sağlığına kavuşur. Yarın hangimizin başına ne geleceğini bilmiyoruz. Çocuklarımızı bu sevgi ve merhametle yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek
Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek
Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek
Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bergama'da SMA hastası Kaan Efe için açılan kampanyaya çocuklardan destek - Son Dakika
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