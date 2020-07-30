Bergama'da tarihi çeşme yeniden hayat buluyor - Son Dakika

İZMİR (İHA) – İzmir'in tarihi ilçesi Bergama'nın Bozköy Mahallesinde bulunan tarihi çeşmenin bulunduğu alan vatandaşlara hizmet vermek üzere yeniden düzenleniyor.

Bergama Belediyesi, Bozköy Mahallesinde bulunan tarihi çeşmenin bulunduğu alana peyzaj düzenlemesi yaparak, çeşmenin korunması için önemli bir adım attı. "Hanım Çeşme" olarak da anılan tarihi yapının yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilirken, tarihi çeşmenin su kaynağının nereden geldiği ve çeşmenin inşası ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yapılan peyzaj düzenlemesi ile ilgili bilgi veren Bozköy Mahallesi Muhtarı Nazım Dağlı, "Çeşmenin tarihi nereden baksak 150 sene önceye dayanıyor. Bizler çocukken evlerimize içme suyunu toprak testiler ile bu çeşmeden sağlardık. İçimi oldukça rahat olan bu çeşmemiz mahallemizin ortak mirasıdır. Düğünlerimiz ve hayır yemeklerimiz bu alanda yapıldı. Tarihi çeşmeyi yeniden bizlere kazandıracak olan Bergama Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koştu'ya mahalle halkı olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

"Tarihi çeşme alanı, turizm noktası olacak"

Tarihi çeşmenin, bulunduğu alanla birlikte genel bir peyzaj çalışmasıyla değerlendirildiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise "Bozköy Mahallemizde bulunan tarihi çeşmemizi tıpkı inşa edildiği yıllardaki gibi koruyarak yeniden günümüze kazandıracağız. Buradan akan kaynak su, hem mahalle sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından kullanılmaya devam edecek. 'Su medeniyettir' sözünün bilincindeyiz. Atalarımızın mirasını korumakla ve yaşatmakla yükümlüyüz" diye konuştu. - İZMİR