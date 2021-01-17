Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

17.01.2021 15:53
Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Atmaca Mahallesi'nde Y.A'nın (39) evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada "fişek" halindeki 17 metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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