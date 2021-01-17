Bergama'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Evde yapılan aramada "fişek" halindeki 17 metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

İzmir 'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü

Sevgilisinin şiddetinden kaçmak isterken yalınayak kapıda kalan kadın, "Adam dövünce ceza var ama beni dövünce yok" diyerek isyan etti