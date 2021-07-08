Bergama'da yapılacak millet bahçesi ve zeytin park tanıtıldı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılması planlanan millet bahçesi ve zeytin park projelerinin esnaf, muhtar ve oda başkanlarına tanıtılması için toplantı düzenlendi.

Bergama Kültür Merkezi'ndeki toplantıda projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, iki projenin de Bergama'da uzun yıllardır beklenen köklü değişikliği sağlayacağını belirtti.

Koronavirüs salgınına rağmen iki yıllık görev süresi içerisinde proje planlamaları, etüt çalışmaları ve ihale hazırlıklarını yaptıklarını kaydeden Koştu, millet bahçesi ve içerisinde Çamlı Park Projesi'nin hızlı bir şekilde yapılması için çalışmaların takip edileceğini ifade etti.

Koştu, millet bahçesi içinde ticari alanlar oluşturacaklarını aktararak, "Bu proje Bergama'daki herkesin ortak istekleri ile oluşturulmuş bir proje. Projemizi Bergama'ya en yarayışlı, otoparkıyla, trafik düzeniyle ortaya çıkarmaya çalıştık. Projemizi oluşturmadan önce şehrimizde faaliyet gösteren mimarları, mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanları ve oda başkanları için toplantı düzenledik. Bu proje bir yıllık çalışma sonucunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Koştu zeytin park projesiyle ilgili de yakında ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.