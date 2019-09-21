Son Dakika Haberleri: Bergama'da Yeşilçam şarkıları hep bir ağızdan söylendi
Son Dakika Güncel Haber

Bergama'da Yeşilçam şarkıları hep bir ağızdan söylendi

59 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans Ve Müzik Topluluğu Yeşilçam şarkıları Bergamalı müzik severler ile buluştu.

Bergama'da Yeşilçam şarkıları hep bir ağızdan söylendi, System.String[]

Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) düzenlenen ve bir döneme damgasını vuran Yeşilçam şarkıları ve filmlerinden alınan kısa kesitlerin harmanlanarak bir araya getirildiği konser izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Farklı makamlardan birçok şarkıyı seslendiren İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, söyledikleri şarkılarla müzik severlere keyifli anlar yaşattı. Şavk Kırçiçek'in şefliğinde koro,'Sevemedim Karagözlüm', 'Nar Tanem', 'Aşk Bu Değil Mi?', 'Bu Oyun Bitti', 'Duydum Ki Unutmuşsun', 'Böyle Bir Kara Sevda', 'Bir Teselli Ver' ve 'Rüyalar Gerçek Olsa' gibi 18 parçayı seslendirdi.

Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:43 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, vereceği 2 konserin geliriyle Neslican Tay için anıt mezar yaptıracak
Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı Hava şartları nedeniyle hamsi 3 günde fiyatını 5'e katladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:42:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama'da Yeşilçam şarkıları hep bir ağızdan söylendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]