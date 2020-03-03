Bergama'daki İsmailli Mahallesi'nde korkulu rüya bitiyor - Son Dakika

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce Bergama İsmailli'de başlatılan taşkın koruma ve dere ıslah çalışmasında son aşamaya gelindi. Birkaç ay içinde tamamlanacak proje ile mahallede su baskını riskinin azalacağı, vatandaşların derin bir nefes alacağı belirtildi.



Bergama ilçesi İsmailli Mahallesi'nin korkulu rüyası sona eriyor. Zaman zaman yaşanan su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların derdine çare olmak için başlatılan taşkın koruma ve dere ıslah çalışmalarında son aşamaya gelindi



DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce İsmailli Mahallesi'nin ortasından geçen Sarpanlar Deresi ve 1 No'lu dere üzerinde başlatılan projede, Sapanlar Deresi üzerine 500 metre, 1 No'lu Dere üzerine ise 440 metre U kesitli beton kanal inşa edildi.



Bergama İsmailli Mahallesi'ne Sarpanlar Deresi üzerinden gelen suyun şiddetini azaltmak için de 3 adet tersip bendi yaptıklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, projede yüzde 83 gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti. Eker, "1 No'lu dere üzerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Sarpanlar Deresi üzerinde ise birkaç imalatımız kaldı. Hedefimiz; bahar aylarında projeyi tamamlayarak, hem mahalleyi daha modern bir görünüme kavuşturmak hem de önümüzdeki yıldan itibaren taşkın riskini minimize etmek" diye konuştu. - İZMİR