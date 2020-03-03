Bergama'daki İsmailli Mahallesi'nde korkulu rüya bitiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bergama'daki İsmailli Mahallesi'nde korkulu rüya bitiyor - Son Dakika

Bergama'daki İsmailli Mahallesi'nde korkulu rüya bitiyor

6 saat önce

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce Bergama İsmailli'de başlatılan taşkın koruma ve dere ıslah çalışmasında son aşamaya gelindi.

Bergama'daki İsmailli Mahallesi'nde korkulu rüya bitiyor, System.String[]

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce Bergama İsmailli'de başlatılan taşkın koruma ve dere ıslah çalışmasında son aşamaya gelindi. Birkaç ay içinde tamamlanacak proje ile mahallede su baskını riskinin azalacağı, vatandaşların derin bir nefes alacağı belirtildi.


Bergama ilçesi İsmailli Mahallesi'nin korkulu rüyası sona eriyor. Zaman zaman yaşanan su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşların derdine çare olmak için başlatılan taşkın koruma ve dere ıslah çalışmalarında son aşamaya gelindi


DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce İsmailli Mahallesi'nin ortasından geçen Sarpanlar Deresi ve 1 No'lu dere üzerinde başlatılan projede, Sapanlar Deresi üzerine 500 metre, 1 No'lu Dere üzerine ise 440 metre U kesitli beton kanal inşa edildi.


Bergama İsmailli Mahallesi'ne Sarpanlar Deresi üzerinden gelen suyun şiddetini azaltmak için de 3 adet tersip bendi yaptıklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, projede yüzde 83 gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydetti. Eker, "1 No'lu dere üzerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Sarpanlar Deresi üzerinde ise birkaç imalatımız kaldı. Hedefimiz; bahar aylarında projeyi tamamlayarak, hem mahalleyi daha modern bir görünüme kavuşturmak hem de önümüzdeki yıldan itibaren taşkın riskini minimize etmek" diye konuştu. - İZMİR

su baskını, Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı
Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:50:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bergama'daki İsmailli Mahallesi'nde korkulu rüya bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]