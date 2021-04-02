Bergama'daki Musacalı Barajının gövde beton kaplama çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde yapımı tamamlandığında 22 bin 950 dekar araziye su sağlayacak Musacalı Barajının gövde beton kaplama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan yazılı açıklamada, sonbahar gelmeden barajda su tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bergamalı üreticilerin sabırsızlıkla beklediği barajda yüzde 88 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını ve gövde inşasının tamamen bitmiş olduğunu dile getirdi.

Yıldız, barajın 22 bin 950 dekar verimli tarım arazisine can suyu sağlayacak olduğunu anımsatarak, "Musacalı Barajında sadece su alma yapısı, vana işleri gibi tünel daimi teçhizat işleri kaldı. Dev barajda hedef tüm imalatları birkaç ay içerisinde bitirip, sonbahar gelmeden planlanandan bir yıl önce su tutabilmek." ifadelerini kullandı.

Barajın Bergamalı çiftçilere yılda yaklaşık 42 milyon lira ek katkı sağlayacağını dile getiren Yıldız emeği geçenlere teşekkür etti.