Son dakika... Bergama'daki orman yangının failleri tutuklandı - Son Dakika

Bergama'daki orman yangının failleri tutuklandı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Eylül tarihinde Bergama ilçesi Seklik Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 29 Eylül tarihinde Bergama ilçesi Seklik Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını ile ilgili olay yerinde yapılan detaylı inceleme ve görgü tanıklarının bilgisine başvurulması sonucu olay günü şüpheli bir araç görüldüğü ve şahısların hızla olay yerinden kaçtıkları bilgisine ulaştı. Bu kapsamda Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde geniş çaplı arama faaliyeti gerçekleştirilerek, şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yapılan ilk mülakatta şüpheli 2 şahsın daha olduğu bilgisi alınırken, diğer şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası tespit edildi. Diğer 2 şüpheli de Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yakalandı. Kaçan şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, 30 kilogram çam fıstık kozalağı, ucu yanmış bir bıçak, yangın alanından alınmış ve kısmen yanmış bir arı kovanı ile germe teli tespit edilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.B., İ.B., B.C. ve M.U., Bergama Sulh ve Ceza Mahkemesince "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklanarak Bergama Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bergama'da meydana gelen orman yangınında 26 dönüm tapulu arazi, 4 dönüm orman arazisi olmak üzere 30 dönüm alan yanmıştı.