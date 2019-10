Bergama'daki serbest bölge ile 20 bin kişi istihdam edilecek

ESBAŞ Başkanı Faruk Güler: "Yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ihracatımız artacak"

İZMİR - Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir Bergama'da kurulması planlanan serbest bölge ile ilgili, "Bergama'daki serbest bölge ile Türkiye'ye 20 bin kişiye direkt iş oluşturulacak. Yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ihracatımız artacak" dedi.

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulması planlanan serbest bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilip seçilmiş sektörlerde yerli ve yabancı yatırımcıları çekeceklerini belirtti. Güler, "Bergama'daki serbest bölge ile Türkiye'ye 20 bin kişiye direkt iş oluşturulacak. Yaklaşık 4-5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ihracatımız artacak. İzmir'in kuzey aksı ihracat için çok iyi bir bölge. Buraya yatırım yapanlar, devletimizin yaptığı Çanakkale köprüsünü de kullanarak Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde mallarını sevk edebilecek. Yatırımcı için de uygun bir bölge olacak" diye konuştu.

"İlk adımlarını atıyoruz"

Serbest bölgelerin katma değeri yüksek, ihracata dayalı üretim sektörlerini çekmek üzere kurulmuş teşvikli bölgeler olduğunu hatırlatan Güler, Türkiye'de sanayiye yatırım yapmak, üretmek ve istihdam oluşturmak gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Her yıl ortalama yüzde 5 büyümemiz lazım ki bugünkü işsizlerin üzerine yeni işsizler gelmesin. Büyümek için de yatırımcının gelebileceği ve yatırım yapabileceği yerler hazırlamak lazım. Serbest bölgeler de bu işletici şirket tarafından yapılıyor. Her şeyiyle hazır sanayi arsaları ve hatta sanayi binaları yapıyoruz. Onun için hızlı bir şekilde yatırımcı ihracat yapmaya başlıyor." İzmir'in serbest bölge şehri olma stratejisinden bahseden Faruk Güler, "Bu, uzun süre üzerinde çalışılması, mevzuat açısından da çalışılması gelen bir konu. Oradan şu an için uzağız ama serbest bölgeleri İzmir'de Anadolu'nun batı yakasında çoğaltmak lazım. Biz de onun ilk adımlarını atıyoruz. İnşallah Türkiye'ye faydalı olacak."

"Yola çıktık"

Bergama'ya kurulacak serbest bölge için sürecin başladığını dile getiren Güler, arazinin yatırımcıya hazır hale getirilmesi için 2 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti. Bergama'nın lojistik açıdan yatırımcı için cazip bir bölge olacağını söyleyen Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir'in kuzey aksının limanlara yakınlığı, hem yeni yapılan otoyolla bağlantısının olması hem de 2023'de bitirilecek olan Çanakkale köprüsü önemli bir faktör. Avrupa'ya ulaşım konusu yatırımcı için maliyetten önemli. Maliyetler için de en önemli faktörlerden bir tanesi nakliyenin hızlı ve ekonomik olması. Hızlı olması için yolun kısa olması lazım. Ekonomik olması için de hem deniz hem kara yolunu kullanabiliyor olmaları lazım. Bunlar için ideal bir yer. Devlet bütün bu yatırımları yaptı. Biz de yatırımcı için arazi geliştirip serbest bölge kapsamında yatırımcıyı bir an önce getirmek durumundayız. Bütün ülkeler tarafından sanayi yatırımcısına teşvikler var veya yatırımcının istediği kolaylıkları sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye'de bunun örneği serbest bölgeler ama hizmeti hızlı verebilmek için Ege Serbest Bölgesinin kurucu işletici şirketinin çok önemi var. Biz bunu biliyoruz ve 'yapacağız' diyoruz. Yola çıktık, inşallah iyi olacak."