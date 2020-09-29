Bergama'daki Tarihi Kazancı Köprüsü restore edilecek - Son Dakika

Bergama'daki Tarihi Kazancı Köprüsü restore edilecek

İzmir'in Bergama ilçesindeki Tarihi Kazancı Köprüsü'nün restore edileceği bildirildi.

Bergama'daki Tarihi Kazancı Köprüsü restore edilecek, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesindeki Tarihi Kazancı Köprüsü'nün restore edileceği bildirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı yazılı açıklamada, Selinos Çayı üzerinde inşa edilen ve 1842 yılındaki sel felaketine kadar hizmet veren Kazancı Köprüsü'nün yeniden hayat bulacağını kaydetti.

Köprüyü aslına uygun olarak yeniden inşa edeceklerine dikkati çeken Koştu, "Başta Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi olmak üzere kadim kentimiz Bergama'nın bütün tarihi zenginliklerini ayağa kaldırmak ve turizmle bütünleştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koştu, Selinos Çayı içinde orta ayağına ait temel kalıntıları kalan köprünün Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından restore edileceğine işaret ederek, antik dönem kalıntılarını koruyan ve günümüz teknolojisi ile inşa edilecek köprünün tarihi mahallelere ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacağını aktardı.

Restorasyon, Kazancı, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'daki Tarihi Kazancı Köprüsü restore edilecek - Son Dakika

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