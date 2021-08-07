Bergama'dan 3 transfer daha

TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Bergama Belediyespor, dış transferde 3 isimle daha anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde anlaştığı Menemenspor'dan ayrılan Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Kuban Altınbudak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bergama ekibi, ayrıca 68 Aksaray Belediyespor'dan 23 yaşındaki gurbetçi sağ kanat Alpay Cin ve Çankaya FK'dan 29 yaşındaki sol bek Deniz Keskin'le 1'er yıllık sözleşme imzaladı.