Bergama'dan Kanat Takviyesi

TFF
3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma mücadelesi vermeye hazırlanan Bergama
Belediyespor, Ofspor
'dan sağ kanat Ali Sinan
Gayla ile sözleşme imzaladı. Ankaragücü
, Tarsus İdmanyurdu
, Muğlaspor gibi kulüplerde top koşturan 23 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında Karadeniz
ekibinde ligde 6, kupada 1 müsabakada görev aldı. Bergama Belediyespor, Ali Sinan'la anlaşarak ara transfer döneminde kadrosuna 5. takviyesini yapmış oldu. İzmir
temsilcisi Etimesgut
Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Rıdvan Sağlam
ve stoper Oğuzhan Malcı, Kemerspor 2003'ten sol bek Doğan Altınkaya
ve Eyüpspor
'dan forvet Yavuz Ayazoğlu ile anlaşmıştı.
14 EYLÜL KAPANDI
BERGAMA Belediyespor'da sezonun ikinci yarısı öncesi Futbol Federasyonu
tarafından denetlenen Bergama 14 Eylül
Stadı, zeminin müsabaka oynanmasına elverişli olmaması nedeniyle bakım yapılana kadar kapatıldı.
Ligde 26 Ocak
'taki Osmaniyespor maçı Menemen
İlçe Stadı'nda oynanacak.
- İzmir