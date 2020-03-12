Bergama'dan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kabrine çiçek gitti - Son Dakika

İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında, tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez'in 'Gitme Ey Yolcu' isimli tiyatro oyunu Bergama'da sahnelendi. Tiyatro sonunda sanatçı Ahmet Yenilmez'e Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar tarafından çiçek takdim edildi. Sanatçı Yenilmez "Bu çiçeği Bergama'nın selamı ve dualarıyla yarın milli şairimizin kabrine götüreceğim" dedi. O anlarda salonunda bulunan özellikle gençlerin gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.O an vatandaşların isteği ile salonun hepsi birden İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşımızın kabulünün 99. Yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) sahnelenen tek kişilik oyunda Mehmet Akif Ersoy'un çileli hayatı, yaşamı boyunca karşılaştığı olumsuzluklara rağmen vakarlı duruşu ve vatan sevgisi usta oyuncunun gözüyle sahneye yansıdı. Büyük bir dikkatle oyunu izleyen Bergamalı tiyatro severler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Oyun sonunda tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez ayakta alkışlandı.

Ülkemizde yaşayan herkesin Mehmet Akif Ersoy'u tanıma ve bilme zaruretinin olduğunuyaptığı konuşmasında dile SanatçıAhmet Yenilmez, "Mehmet Akif Ersoy'un hayatı çok trajik geçmiştir. Ersoy'un 11 yıllık sürgün hayatı, birinci Mecliste bulunup ikinci Mecliste bulunamaması, emekli maaşının bağlanamaması, cenazesinde tek bir devlet görevlisinin bulunmaması, bir oğlunun açlıktan sokakta ölmesi ve bir oğlunun ölünce tabutuna haciz konması gibi trajik bir hayatı vardı. Ama bütün bunlara rağmen Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vakarlı duruşunu hiçbir zaman kaybetmemiştir" dedi. Sanatçı Yenilmez, oyunun sonunda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,Mehmet Akif Ersoy'un son nefesini verdiği Mısır Apatmanı'nı müzeye dönüştürdüğü için Bergama'dan vatandaşlarla birlikteteşekkür etti.