Bergama'dan UNESCO mirası kentlere uçurtmalarla selam - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Listesine kabul edilişinin 7'inci yıl dönümü dolayısıyla ilki gerçekleştirilen 1. Uçurtma Festivalinde çocuklar uçurtmalarıyla dünyanın dört bir yanındaki listeye giren alanlara selam gönderdi.

Akropol, Asklepion ve Bazalika'da gerçekleştirilen 1. Uçurtma Festivali'yle ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tüm insanlık için korunması gerekli, her yönüyle tarihin soluk aldığı kadim şehir Bergama'nın geleceğinin ve mirasının emanetçileri çocuklarla böyle bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Koştu, koronavirüs nedeniyle sınırlı katılımla düzenlenen festivalin gelecek yıllarda daha fazla katılımla yapılacağını aktardı.

UNESCO Dünya Mirası Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk de kurulduğu günden bugüne kesintisiz yaşamın ve yerleşimin sürdüğü Bergama'nın çok sayıda uygarlığın izlerini taşıdığını ve evrensel bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Ataberk, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu nitelikler bakımından üstün evrensel değer taşıdığı düşünülen yerleşim, 2014 yılında Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı adı altında UNESCO Dünya Miras Listesine alınmış ve insanlığın ortak mirası olarak tescillenmiştir. Bu yönüyle tüm insanlık için korunması gerekli, önemli bir öğrenme kaynağı olan kentin geleceğinin ve mirasının emanetçileri ise öncelikle yarının büyükleri çocuklarımızdır. Tarih ve kültürel farkındalık için düzenlenen bu etkinliğimizin anlamı çok büyük."