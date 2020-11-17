Bergama deplasmanda, Muğlaspor'a erteleme
17.11.2020 11:25
Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılan Bergama Belediyespor yarın deplasmanda Siirt İl Özel İdaresispor ile karşılaşacak.
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Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçından beraberlikle ayrılan Bergama Belediyespor yarın deplasmanda Siirt İl Özel İdaresispor ile karşılaşacak. Siirt Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Aynı grupta Muğlaspor ise rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen deplasmandaki Kozanspor maçına ileri bir tarihte çıkacak. Muğlaspor'da da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
- İzmir
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