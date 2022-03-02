Bergama gençleri için bilim ve teknoloji şenliği - Son Dakika
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Bergama gençleri için bilim ve teknoloji şenliği

Bergama gençleri için bilim ve teknoloji şenliği

02.03.2022 14:15

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı.

'TÜBİTAK 4007' Bergama Bilim Şenliği Projesi kapsamında hazırlanan protokolü imzalayan Bergama Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu, "Bilim kültürünün ve iletişiminin Bergama'mızda kavranması, vizyon projelerimizin tek tek yaşama geçtiği şehrimizde son derece önem taşımaktadır" dedi.

UMUTLU; "GENÇLERİMİZ BİLİM VE TEKNOLOJİ'NİN ÖNEMİNİ DAHA ÇOK KAVRAMALI"

Bilim Şenliği'nin kuruluş çalışmaları yürütülen

Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) için de farkındalık oluşturacağına işaret eden Başkanvekili Umutlu, "Faaliyete başladığında 20 bin kişinin istihdamının hedeflendiği yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminin yapılacağı BASBAŞ için bugünden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin ne denli önemli olduğunu Bilim Şenliği aracılığıyla gençlerimize gösterebileceğiz. Ne kadar çok gencimizi şimdiden bilim ve teknolojiye daha meraklı hale getirebilirsek, yarınlarda BASBAŞ'ta çalışacak mühendis, tekniker, teknisyen ve ara eleman ihtiyacını da Bergama'mız gençlerinden sağlamış oluruz. Yapacağımız bu şenlik; bir anlamda bu amacımıza da hizmet edecek olması nedeniyle son derece önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: Bültenler
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