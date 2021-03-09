Bergama içerde Muğlaspor gurbette
09.03.2021 11:30
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama Belediyespor yarın evinde Play-Off hattında yer alan Adıyaman 1954'le karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama Belediyespor yarın evinde Play-Off hattında yer alan Adıyaman 1954'le karşı karşıya gelecek. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde 24 puanı bulunan İzmir ekibi ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenildiği 40 puanlı rakibini bu kez dize getirip 3 puan hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Grupta tek galibiyeti bulunup her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan 12 puanla son sıradaki Muğlaspor ise aynı saatte deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak.
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