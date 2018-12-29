Son Dakika Haberleri: Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Alınan Yeni Araçlar

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Alınan Yeni Araçlar

1 saat önce

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bergama Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından 6 yeni araç bağışlandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Alınan Yeni Araçlar, System.String[]
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bergama Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından 6 yeni araç bağışlandı.

Araçların teslimi için İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin ve Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kaşıkçı araçların emniyete verilmesinde tüm katkısı olanlara teşekkür etti.

Başkan Gönenç de araçların emniyet teşkilatı için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Bergama Belediyesi tarafından alınan 2 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet ve hayırsever vatandaşlar tarafından alınan 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin anahtarları teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:14 Kaynak: AA

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