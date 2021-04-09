Bergama, "İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Bergama, "İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı

09.04.2021 21:01
Bergama,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurumların iş birliği sayesinde İzmir'deki herhangi bir UNESCO alanına gelen turistlerin, diğer miras alanlarına erişimini sağlayacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurumların iş birliği sayesinde İzmir'deki herhangi bir UNESCO alanına gelen turistlerin, diğer miras alanlarına erişimini sağlayacaklarını söyledi.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfının iş birliğiyle Bergama Kültür Merkezi'nde "İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı" düzenlendi.

Soyer, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'deki UNESCO Dünya Mirası Alanlarının artmasıyla kent markasının güçlendirilebileceğini belirtti.

Tüm kurum ve kuruluşların turizm için iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkati çeken Soyer, "Benzersiz doğası ve 8 bin 500 yıllık tarihi nedeniyle İzmir'de üstün evrensel değere sahip çok sayıda kültür ve doğa mirası bulunuyor. Aslına bakarsanız İzmir, bir bütün olarak dünyaya mirastır. Dünya uygarlıklarına yön vermiş eşsiz bir coğrafyadır." dedi.

Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlarla büyük bir özveri ve vizyon ortaklığı içinde hareket ettiklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 18 UNESCO Dünya Mirası Alanı ve 83 UNESCO Dünya Mirası Aday Alanı var. İzmir'de Dünya Mirası daimi listesinde Efes ve Bergama olmak üzere iki alan bulunuyor. Geçici listede ve başvuru aşamasında olan alanlar ise Kemeraltı, Birgi, Foça-Çandarlı- Çeşme kalelerini kapsayan Ceneviz ticaret yolu ve Gediz Deltası. Burada başlattığımız koordinasyon sayesinde İzmir'in herhangi bir UNESCO alanına gelen turistlerin, diğer miras alanlarına erişimini de sağlamış olacağız. Gelen turistlerin kuzeyde Bergama'ya, güneyde Efes'e, doğuda Birgi'ye, kent merkezinde Kemeraltı ve Gediz Deltası'na, kıyılarda ise Çeşme, Dikili ve Foça olmak üzere tüm İzmir sathına ulaşmasını kolaylaştıracağız."

Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Gökçen Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanı Gökhan Bozkurtlar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu temsilcileri, UNESCO Dünya Mirası Alan ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri ve akademisyenler katıldı.

UNESCO Dünya Mirası, Bergama, Turizm, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama, 'İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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