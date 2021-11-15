Üye Girişi
Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor - Son Dakika

Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor

15.11.2021 16:27
Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor

Koronavirüs tedbirleri ardından Ekim ayı itibariyle yeniden sahne açan Bergama Kültür Merkezi, her birisi dikkatleri üzerine çeken programları ve etkinlikleri ile sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kültür Merkezi programlarında 7'den '7'ye herkesin beğenisini alacak programlara yer verdiklerine işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Koronavirüs ile ara vermek zorunda kaldığımız sanat ve kültür etkinliklerimize Ekim ayı ile birlikte yeniden başladık. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini alan programlarımıza her ay yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

'BEN ANADOLU' ADLI OYUNLA SANATÇI AYÇA BİNGÖL'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Bergama Kültür Merkezi'nde sahne alan çocuk oyunları ve diğer etkinliklere 'Ben Anadolu' adlı tiyatro oyunu da eklenirken, sanatçı Ayça Bingöl harika oyunculuğu ve nefes kesen performansı ile soluksuz izlendi. Belediye Kültür Merkezi Salonu, sanatseverlerle dolup taşmaya devam ediyor.

VATANDAŞTAN BAŞKAN KOŞTU'YA TEŞEKKÜR

Her birisi bir birinden güzel Kültür Merkezi programları için Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya teşekkür eden vatandaşlar, "Sanata ve kültüre her zaman önem veren bir belediye başkanımız olduğu için mutluyuz. Kültür Merkezi'nde organize edilen birbirinden güzel tiyatro oyunları, çocuk oyunları ve diğer etkinlikler için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor

Hakan Koştu, Koronavirüs, Tiyatro, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi 17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü 17:14 Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:34 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi

Son Dakika Haberleri
17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi
17:16 Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi
17:08 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet er ya da geç yerini buldu Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet er ya da geç yerini buldu         
17:21
Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi         
17:17
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı         
17:09
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi         
16:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!         
16:31
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement