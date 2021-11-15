Bergama Kültür Merkezi birbirinden güzel programları ile sanatseverlerle dolup taşıyor - Son Dakika

Kültür Merkezi programlarında 7'den '7'ye herkesin beğenisini alacak programlara yer verdiklerine işaret eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Koronavirüs ile ara vermek zorunda kaldığımız sanat ve kültür etkinliklerimize Ekim ayı ile birlikte yeniden başladık. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini alan programlarımıza her ay yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

'BEN ANADOLU' ADLI OYUNLA SANATÇI AYÇA BİNGÖL'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Bergama Kültür Merkezi'nde sahne alan çocuk oyunları ve diğer etkinliklere 'Ben Anadolu' adlı tiyatro oyunu da eklenirken, sanatçı Ayça Bingöl harika oyunculuğu ve nefes kesen performansı ile soluksuz izlendi. Belediye Kültür Merkezi Salonu, sanatseverlerle dolup taşmaya devam ediyor.

VATANDAŞTAN BAŞKAN KOŞTU'YA TEŞEKKÜR

Her birisi bir birinden güzel Kültür Merkezi programları için Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya teşekkür eden vatandaşlar, "Sanata ve kültüre her zaman önem veren bir belediye başkanımız olduğu için mutluyuz. Kültür Merkezi'nde organize edilen birbirinden güzel tiyatro oyunları, çocuk oyunları ve diğer etkinlikler için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dediler.