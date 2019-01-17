Bergama, Melik ile Sözleşme İmzaladı
10 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde 6'ncı imzayı 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Erbaaspor'dan sol kanat Melik Yeğin'e attırdı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde 6'ncı imzayı 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Erbaaspor'dan sol kanat Melik Yeğin'e attırdı.
22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Manisaspor'da profesyonel olan Melik, Balçova Yaşamspor, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Muğlaspor kulüplerinde de görev aldı. Melik, 3'üncü Lig'de çıktığı 49 müsabakada 13 kez rakip fileleri sarstı. İlk yarıda ligde 11, kupada 2 maçta forma giyen Melik, 2 de gol kaydetti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:49 Kaynak: DHA
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