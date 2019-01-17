Son Dakika Haberleri: Bergama, Melik ile Sözleşme İmzaladı

Bergama, Melik ile Sözleşme İmzaladı

10 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde 6'ncı imzayı 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Erbaaspor'dan sol kanat Melik Yeğin'e attırdı.

Bergama, Melik ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]


TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, ara transfer döneminde 6'ncı imzayı 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Erbaaspor'dan sol kanat Melik Yeğin'e attırdı.

22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Manisaspor'da profesyonel olan Melik, Balçova Yaşamspor, Bayrampaşa, Nazilli Belediyespor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Muğlaspor kulüplerinde de görev aldı. Melik, 3'üncü Lig'de çıktığı 49 müsabakada 13 kez rakip fileleri sarstı. İlk yarıda ligde 11, kupada 2 maçta forma giyen Melik, 2 de gol kaydetti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:49 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Melik Yeğin, Bergama, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir

Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı Atletico Madrid, Kral Kupasından Elendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 11:59:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bergama, Melik ile Sözleşme İmzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]