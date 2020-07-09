Bergama'nın 3'üncü Lig mutluluğu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta oynadığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik alan ve koronavirüs salgını yüzünden sezonun aylardır durmasının şokunu yaşayan lider Bergama Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şampiyonluğunu tescil etmesiyle büyük coşku yaşadı. Üst üste 7 sezon mücadele ettiği 3'üncü Lig'de geçen sezon küme düşen İzmir temsilcisi, Play-Off'a kalmadan 1 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige döndü. Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "En yakın rakibine 10 puan fark atarak 62 puanla ligde liderliğini sezon boyunca koruyan kulübümüzü kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Koştu, "Teknik ekibimiz, çok değerli futbolcu kardeşlerimiz, personelimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle görev süremizin daha ilk senesinde Bergama Belediyespor'umuzu zirveye taşımanın ve hak ettiği yere döndürmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz şehrimize, camiamıza, taraftarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. Hakan Koştu; Kulüp Başkanı Bilir Altay, Asbaşkan Şerif Topal ve yönetim kurulu üyelerini de bu başarıdan dolayı tebrik ederken, takıma sezon boyunca destek olan taraftarlara da ayrıca teşekkür etti.