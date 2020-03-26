Bergama'nın kadınları sağlık çalışanları için günde bin maske dikiyor - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesindeki dikim atölyesinde bir araya gelen kadınlar, gönüllülük esasına göre günde bin maske dikerken, hiç bir ücret almayan kadınların bu davranışı takdir kazandı.



Korona virüsüne karşı tedbirler üst düzeye çıkarken, Bergama ilçesindeki kadınların örnek davranışı takdir topladı. Artan maske ihtiyacının ardından harekete geçen bir grup gönüllü kadın, Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan Bergama Belediyesi Taziye Evinde bulunan dikim atölyesinde maske dikmeye başladı. Günde bin adet maske diken ve hiç bir ücret talep etmeyen kadınların dikiş makinesi ve diğer ihtiyaçları ise Bergama Belediyesi tarafından karşılandı.



Öte yandan kadınların diktiği bin maske, Necla-Mithat Bergama Devlet Hastahanesine teslim edildi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da kadınları ziyaret etti. Gönüllü olarak maske üretimine başlayan Bergamalı kadınları ziyaret eden Koştu, kadınların her birine ayrı ayrı teşekkür ederek, yaptıkları bu onurlu davranış dolayısıyla kendilerini kutladı. "Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor" diyen Başkan Koştu, "Korona virüsü dolayısıyla ülkemizde maske ihtiyacı arttı. Yerelde devlet hastanemizin maske ihtiyacını karşılamak üzere yapmış olduğunuz bu hareket şehrin belediye başkanı olarak beni çok duygulandırdı. Bu davranışınız asla unutulmayacaktır" dedi. - İZMİR