MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Silivrispor'la karşı karşıya gelecek. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan 8 puanlı İzmir temsilcisi, 8 maçta 6 puan toplayan rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Kırmızı-lacivertlilerin, son olarak deplasmanda oynaması gereken Adıyaman 1954 maçı ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bergama'nın konuğu Silivrispor - Son Dakika Spor