Bergama'nın kurtuluşu, törenle kutlandı

İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.



Bergama Hükümet Konağı önünde başlayan törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Çelenk sunumunun sona ermesiyle kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.



Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı konuşmada, "97 yıl önce verilen vatan mücadelesi sayesinde bugün, bağımsız bir millet olarak, güçlü bir ülkede yaşıyoruz. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşmasıyla son bulan Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı büyük kayıplar vermiş ancak Türkiye Cumhuriyeti adında güçlü bir devlet kurulmuştur." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu. Kutlama programı, halk oyunu gösterisiyle sona erdi.