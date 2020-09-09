Bergama'nın tarihi ve turistik yerleri PTT pulları ile tanıtılacak - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinin tanıtımı için bir dizi çalışmalar yapan Bergama Belediyesi, ilçenin tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen değerlerin tanıtımı için PTT ile iş birliği yaparak pul basılmasını sağladı.

Bergama ilçesinin tanıtımı için çalışma başlatan Bergama Belediyesi, PTT ile iş birliği yaptı. Yapılan iş birliği kapsamında, ilçenin tarihi ve turistik yerleri ile birlikte kentle özdeşleşen değerlerin tanıtımı amacıyla pul bastırıldı.

PTT tarafından özel olarak bastırılan pullarda; Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu, Viran Kapı, Selçuklu Minaresi, Ulu Camii ve Akropol'de bulunan dünyanın en dik tiyatrosunun fotoğrafları yer aldı. Öte yandan basımı yapılan pullar, belediye yazı işleri müdürlüğüne teslim edildi.

"Bergama'nın tanıtımı için önemli bir çalışma"

Pullarla Bergama'nın tarihi ve ören yerleri başta olmak üzere kentle özdeşleşen değerlerin tanıtımının yapılacağı projeyi çok önemsediklerini açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "3 bin yıllık tarihi geçmişi ve nice değerleri ile dünyada eşi benzeri bulunmayan Bergama'mızı her alanda ve mecrada tanıtmayı önemsiyoruz. Bu tanıtım çalışmalarından birisini daha pullar vasıtasıyla yaşama geçirmiş olduk. Bu çalışmamızın değeri yıllar geçtikçe, bu pullar koleksiyoncuların elinde yerini aldıkça daha da anlaşılacak. ve önümüzdeki yıllarda kentimiz için geri güzel dönüşler olacak" dedi. - İZMİR