Bergama OSB'de doluluk oranı yüzde 82'yu ulaştı - Son Dakika

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Fikret Ürper, Bergama Organize Sanayi Bölgesindeki doluluk oranının yüzde 82'ye ulaştığını bildirdi.

Fikret Ürper, Bergama Ticaret Odası Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında 1 yıllık çalışmalarını anlattı.

Bergama Organize Sanayi Bölgesi'ne son 1 yılda ciddi talep olduğunu kaydeden Ürper, "Bölgenin yüzde 82'si yani 2 bin dekarlık alanın 1600 dekarı doldu. Talepler gelmeye devam ediyor." dedi.

Ürper, Dikili, Kınık ve Bergama Tarım OSB'lerin tamamlanması ile bölgede istihdam sorunu kalmayacağını söyledi.

Çalışmaları kapsamında Bergama'nın ürünleri Kozak çam fıstığı ve Bergama graniti için coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını, tulum peyniri ve parşömen için tescil başvurusunda bulunduklarını aktardı.

Fikret Ürper, sosyal sorumluluk projelerini de sürdürdüklerini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 82 lisans öğrencisine 92 bin 250 lira burs verdiklerini ifade etti.