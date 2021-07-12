Bergama Ticaret Odası'ndan Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğuna ziyaret - Son Dakika

Bergama Ticaret Odası (BERTO), Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza'yı ziyaret etti.

BERTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, yaptığı açıklamada Başkonsolos Balkiza ile iki ülke arasında turizm ve ticari alanda işbirliklerinin geliştirilmesi için atılması gereken adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Yunanistan ve Türkiye'nin birer turizm ülkesi olduğunu ifade eden Ürper, "Pek çok ortak noktası bulunan Yunanistan ve Türkiye turizmindeki gelişmeler ile aradaki ticari bağı kuvvetlendirmek için atılması gereken adımları görüşüp karşılıklı yapılabilecek olan yatırımları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Ürper, ziyarette Başkonsolos Balkiza'ya Antik Pergamon Krallığı sembolleriyle işlenen bir parşömenin hediye edildiğini de kaydetti.