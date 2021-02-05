Bergama Ticaret Odasından ihtiyaç sahibi öğrencilere 90 tablet - Son Dakika

Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, 90 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Bergama, Kınık ve Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etti.

Fikret Ürper, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle ile uzaktan eğitime destek vermek üzere kampanya düzenlediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında 90 tablet bilgisayar alındığını aktaran Ürper, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarı diledi.